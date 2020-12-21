Bacağındaki operasyon izini gösterdi: İyileşiyorum

Ama sonra yeniden gündeme geldi ve izle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bir iddiaya göre o bölgede bir doğum izi vardı. Middleton, henüz küçük bir çocukken o izden kurtulması için bir operasyon geçirdi ve o iz de o zamanlardan kaldı.Başka bir iddia daha var ki o bu ilkinden biraz daha ciddi. Ona göre de Middleton, henüz küçükken başının sol yanından çok ciddi bir operasyon geçirdi. Düşes, bu konuda izin çocukluğundan kaldığı dışında hiçbir açıklama yapmıyor.