Bacağındaki operasyon izini gösterdi: İyileşiyorum

Müzik dünyasının kraliçesi bacağındaki ameliyat izinin nasıl iyileştiğini Instagram sayfasında gözler önüne serdi.
Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK, Splash, Mega News Agency
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YARA İZLERİNİ SAKLAMIYORLAR
Gösteri dünyasının birçok ünlüsü kusursuzluğu bozacak özelliklerini gözler önüne sermemek için büyük çaba harcıyor. Ama bazıları da kimi zaman sosyal medyada kimi zaman da kırmızı halıda ameliyat ya da yara izlerini sergilemekten çekinmiyor. İşte o ünlüler.
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AMELİYAT İZİNİ GÖSTERDİ
62 yaşındaki Madonna üzerinde bikinisiyle ayna karşısına geçti ve sol bacağının üst kısmında iyileşmekte olan yara izinin fotoğrafını çekti.
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Üzerinde şeffaf bir bandaj olan yara izini "iyileşme" , "güzel yara izi" etiketleriyle birlikte sosyal medya sayfasından paylaştı Madonna.
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BACAĞINDAKİ İZ DE KENDİSİ KADAR ÜNLÜ
Kardashian Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'ın sol bacağında da belirgin bir yara izi var.
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Jenner'ın anlatımıyla bu yara izine neden olan olay şöyle gelişti: O dönemde 5 yaşında olan Kylie Jenner, ablası Kendall ile saklambaç oynarken üst kısmında keskin uçları olan bir demir kapının arkasına saklandı. Kapı çok uzun ve kapalıydı. Kendall onu bir türlü bulamayınca kapının üzerinden atlayıp onun yanına gitmek istedi.
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Ama işte tam o sırada bacağına kapının demir kısmı saplandı. Olaydan sonra Kylie Jenner hastaneye götürülüp tedavi olsa da bacağındaki o derin yara izi bir türlü düzelmedi.
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HAYATA DÖNÜŞÜN İZİ
2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve çok konuşuldu.
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28 yaşındaki Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.
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DUVAKSIZ GELİNLİK İLE AMELİYAT İZİNİ GÖSTERDİ
İngiliz kraliyet ailesi geçen yıl çok konuşulan bir düğüne ev sahipliği yaptı. Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank, gösterişli bir törenle evlendi. Düğünün en çok dikkat çeken kişisi elbette gelin Prenses Eugeni idi. Gelinliği ve en çok da duvak kullanmaması günlerce konuşuldu.
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Prenses Eugenie'nin duvak takmamasının nedeni ise ilginçti. Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.
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Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etti.
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TRAFİK KAZASINDAN KALMA
Ekranın güzel yüzlerinden Padma Lakshmi'nin kolundaki yara izi de oldukça belirgin. Bunun nedeni ise Lakshmi ile ailesinin geçirdiği bir trafik kazası. Lakshmi'nin öyküsü yıllar öncesine uzanıyor.
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Padma Laskhmi, henüz 14 yaşındayken Stevens Johnson sendromu nedeniyle üç hafta hastanede yattı. Taburcu olduğu gün ailesi arabayla onu almaya gitti. Ancak hastane döşünü Lakshmi ailesi bir trafik kazası geçirdi. Kolundaki yara izi de işte o kazadan kalan kötü bir anı. Ancak Padma Lakshmi bu izi saklama gereği duymadığını söylüyor "O yara izi benim bir parçam, onu seviyorum" diye anratıyor.
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İKİSİNİN DE KAFASINDA DİKİŞ İZİ VAR
Kate Middleton, başının sol yanında derin ve uzun bir yara izi taşıyor. Genellikle saç modelini ayarlayarak gözlerden sakladığı bu derin izin nedeni konusunda çeşitli iddialar var. Bu iz aslında 2011 yılında birçok kişinin dikkatini çekti. O dönemde bunun Middleton'ın saçlarına kötü bir şekilde uygulanan bir kaynak nedeniyle oluştuğu düşünüldü.
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Ama sonra yeniden gündeme geldi ve izle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bir iddiaya göre o bölgede bir doğum izi vardı. Middleton, henüz küçük bir çocukken o izden kurtulması için bir operasyon geçirdi ve o iz de o zamanlardan kaldı.Başka bir iddia daha var ki o bu ilkinden biraz daha ciddi. Ona göre de Middleton, henüz küçükken başının sol yanından çok ciddi bir operasyon geçirdi. Düşes, bu konuda izin çocukluğundan kaldığı dışında hiçbir açıklama yapmıyor.
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Middleton'ın eşi Prens William'ın da alnının soy tarafında bir yara izi var. Bu, 13 yaşında bir golf kulübünde geçirdiği kazanın izi. Prens, bazı kişilerin fark ettiği bazılarının ise gözden kaçırdığı bu izi "Harry Potter" izi olarak tanımlıyor.
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ÇOCUKLUKTAN KALMA İZ
Little Mix adlı grubun üyelerinden Perrie Edwards da bir süre önce göğüslerinin tam altındaki ameliyat izini gözler önüne seren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Edwards, küçüklük yıllarında özofagus operasyonunun izlerini hala taşıyor. Ve bunu gizlemeyi de düşünmüyor.