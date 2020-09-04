Tatil arası gala

HEM MODEL HEM OYUNCU 1987 yılında Romanya'nın Slatina kentinde dünyaya gelen Madalina Ghenea, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Kariyerini daha fazla geliştirmek için İtalya, Almanya, Avusturla, İspanya, Fransa gibi ülkelerde kısa sürelerle yaşadı. Model, yaşamını bir süredir İtalya'da sürdürüyor.