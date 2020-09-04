Tatil arası gala

77'nci Venedik Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle özel güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen festivalde galalar da birbiri ardına düzenleniyor.
Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GALA KONUĞU
Galalardan biri de dün düzenlendi. Yönetmenliğini Nicole Garcia'nın üstlendiği Amants (Aşıklar) filminin galası dün yapıldı. Kırmızı halıda yine ünlü konuklar boy gösterdi.
2
Abone Ol
DİKKAT ÇEKTİ
Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Romanyalı model Madalina Ghenea idi.
3
Abone Ol
TATİLDEN GALAYA
Bir süredir İtalya'da tatil yapan 32 yaşındaki Madalina Ghenea gecenin konuklarından biriydi.
4
Abone Ol
KIRMIZI GİYDİ
Madalina Ghenea gala gecesi için kırmızı renkli iddialı bir gece kıyafeti seçti. Ghenea, uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.
5
Abone Ol
AYAĞININ TOZUYLA
Romanyalı model ve oyuncu Madalina Ghenea, bir süredir sevgilisi Leonardo Mario Del Vecchio ile İtalya'da tatildeydi. Kaldığı beldeden Venedik'e geçen Madalina Ghenea, ayağının tozuyla da kırmızı halıya çıktı.
6
Abone Ol
HEM MODEL HEM OYUNCU
1987 yılında Romanya'nın Slatina kentinde dünyaya gelen Madalina Ghenea, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Kariyerini daha fazla geliştirmek için İtalya, Almanya, Avusturla, İspanya, Fransa gibi ülkelerde kısa sürelerle yaşadı. Model, yaşamını bir süredir İtalya'da sürdürüyor.
7
Abone Ol
KLİP İLE DİKKAT ÇEKTİ
Madalina Ghenea, 2007 yılında Eros Ramazotti'nin Il Tempora Tra Di Noi adlı şarkısının klibinde oynayarak daha fazla dikkat çekti. Madalina Ghenea, kariyerinde daha çok İtalyan markalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.
8
Abone Ol
ROMANYA'DAN İTALYA'YA TAŞINDI
2011 yılında I Soliti Idioti adlı filmde kamera karşısına geçerek oyunculuğa da adım attı. İki yıl sonra Jude Law ile birlikte Dom Hemingway filminde rol aldı. 2015 yılında da İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun Youth (Gençlik) adlı filminde de oynadı.Madalina Ghenea, ana dilinin yanı sıra iyi derecede İtalyanca ve İngilizce konuşabiliyor.