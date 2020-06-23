macOS Big Sur tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

“macOS Big Sur, UNIX’in gücünü Mac’in kullanım kolaylığıyla bir araya getiren efsanevi kombinasyonu daha da ileriye taşıyan büyük bir güncelleme sunuyor ve on yıldan uzun zamandır tasarımla ilgili en büyük güncellememizi içeriyor.” diyen Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi sözlerini şöyle sürdürdü: “Modern ve sade görünümü, Safari, Mesajlar ve Harita gibi önemli uygulamalarda yapılan büyük iyileştirmeleri ve yeni gizlilik özellikleriyle macOS Big Sur’un sunduğu çığır açan deneyimi herkesin çok seveceğini düşünüyoruz.”