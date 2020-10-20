Mabel Matiz klibinde 55 saat aç susuz!

Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış. Çölde, oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkıyorlar ya... Rol değil, gerçekmiş. Toy klibi dansçıları yayınladıkları bildiride şöyle diyor: “Duyulmak, insanca koşullarda çalışmak ve verdiğimiz emeğe karşılık saygı görmek istiyoruz.”
Mabel Matiz’in “Toy” klibi gündemde. Çekimleri Fethiye-Kayaköy ve Kaş-Patara’da yapılan video hakikaten enteresan.
Etekleri led ışıklı semazen görselleri, çölde (Patara kumsalı) oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkan dansçılar...
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Zaten Matiz de kliple ilgili Onur Baştürk’e verdiği demeçte “Toy; kırılan, düşen, zorluklardan geçen ama bir şekilde yoluna devam eden insanın hikâyesi” demiş.
Tek sorun, klibin bu kadar gerçekçi olmasının nedeninin gerçek olması.
Mabel Matiz, “kırılan, düşen, zorluklardan geçen” diyor ya... Çekim sırasında bire bir yaşanmış.
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Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış.Çölde, oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkıyorlar ya...Rol değil, gerçekmiş.
“Toy” klibi dansçıları, bir bildiri yayımladı. Şöyle demişler:
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“10 Temmuz günü İstanbul’dan servisle yola çıktık. Yani kendimizi prodüksiyon şirketine teslim ettik. Ve bahsi geçen 55 saat başlamış oldu.
Sonraki süreçte yaşanan ve sosyal medyadan paylaştığımız koşulları iyileştirmek için durmaksızın orta yollar aradık. Derdimizi kime anlatacağımızı şaşırdık.
Aramızdan kimsenin işi bırakmaması, dansçı disiplinimizden kaynaklanıyor.
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Tahayyül edilebilmesi için belirtiyoruz: Prodüksiyon ayağı kum tepelerinin ortasında besin ve su temin etmediyse dansçıların temin etme şansı yok.” Bulamazlar da gerçekten. Giden bilir, orası SİT alanının içinde, kuş uçmaz kervan geçmez bir yer.
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Hafızalarımızda “sosyal hassasiyetleri”yle yer eden Mabel Matiz’e hiç yakışmadı.
Çekimler sırasında orada olması, yaşananlara bire bir şahit olması ayrıca üzücü.
Kaş dediğin yer, Patara’ya yarım saat, bilemedin 45 dakika mesafede. Kimse yapmıyorsa insan atlar gider, suysa su, simitse simit, klip emekçilerinin temel ihtiyaçlarını kendisi halleder.
Dünyanın gelişmiş bir ülkesinde şarkıyı da klibi de gömecek, ciddi bir tazminatın konusu olurdu bu mevzu.
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Mabel’e toz konduramıyorlar
55 saatlik eziyete maruz kalan dansçılar yine de Mabel Matiz’e toz kondurmamaya gayret ediyor.
“Sanatındaki otantikliği sahiplendiğimiz için” diye başlayıp şöyle devam ediyorlar:
Mabel Matiz’in çok konuşulan klibindeki emekçilere karşı belli ki büyük bir gönül borcu var. Artık hepsini toplayıp güzel bir yemekte biraz şımartarak mı öder borcunu, daha “Matizce” bir başka yolunu mu bulur, kendi bileceği bir mesele.
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Telafi için hazırım
Mabel Matiz’in “Toy” klibinde rol alan dansçılar, çalışma koşullarına isyan etti. Sadece Matiz’in klip seti değil bunun genel bir problem olduğunu söyleyen ekip, dansçılara gösterilen muamelenin düzelmesi gerektiğini söyledi. Mabel Matiz de dansçı arkadaşlarına destek verdiğini ifade etti.
Mabel Matiz, yeni şarkısı “Toy”a geçtiğimiz günlerde Patara’da klip çekti. Çekimler esnasında zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen dansçılar, sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
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Dansçılar, verilen sözlerin tutulmadığından, beslenme, su içme, hijyen, barınma, can güvenliği gibi ihtiyaçların karşılanmadığına kadar birçok problemi kendi sosyal medya hesapları üzerinden “sindirmiyoruz” etiketiyle paylaştı. Dansçılar ayrıca, bu gibi durumlara birçok defa maruz kaldıklarını belirtti.
Artık yapılan mobbing’in sona ermesi gerektiğini, organizasyon yapan kişilerin kendilerine önce insan sonra birer sanatçı gözüyle bakmalarını ifade eden dansçılar, konunun Mabel Matiz’le direkt bir alakası olmadığını da vurguladı.
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CİDDİ AKSAKLIKLAR YAŞADIK
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Mabel Matiz de düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Söz konusu birkaç günlük çekimde bütün ekip olarak benim de uzun senelerdir yaşamadığım kadar zorlayıcı ve yorucu bir klip seti tecrübesinden hep birlikte geçtik.
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Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık.
Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin insiyatif almasını istedim ve sağladım. Arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu belirtmek isterim.”