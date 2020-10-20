Mabel Matiz klibinde 55 saat aç susuz!

Çekimin gerçekleşmesi ve çekim sürecinin bütün organizasyon yönetiminin sağlanması amacıyla kendileriyle profesyonel olarak anlaştığımız firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklı olarak çok ciddi aksaklıklar ve sorunlar yaşadık.



Olayın maddi manevi telafisi ve takibiyle ilgili ekibimin insiyatif almasını istedim ve sağladım. Arkadaşlarımın duygularını paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve maruz kaldıkları bu olumsuz deneyimin telafisi için kendi üzerime düşen her ne ise yapmaya hazır olduğumu belirtmek isterim.”