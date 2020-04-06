Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 07:00,
MabeL Matiz: Kekemeliği yenmedim kabullendim
Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Peki aynı yollardan geçen ünlü isimler hangi okullarda okudu biliyor musunuz? Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Mabel Matiz, hakkında merak edilenleri YouTube kanalında anlattı. Sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, “Kekemeliği nasıl yendin?” sorusu üzerine şöyle dedi:
Rap'çi Ezhel geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasında paylaştığı lise fotoğrafları ile sosyal medyayı sallamıştı. 29 yaşındaki şarkıcı "efsane foto garibans" notuyla paylaştığı kareleri 20 yıl sonra yeniden çekti.
30 yıl önce çekilen fotoğrafın sahibi Hamdi Alkan! Hamdi Alkan, fotoğrafı "Üniversite yılları.ODTÜ'ye ,Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncuları (Y.Ü.O)olarak tiyatro şenliğine giderken.Mola verdiğimiz Ankara yolunda bir düğün vardı.Bende sahneye çıkıp doğaçlamalar, taklitler yapmıştım.Tanımadığım insanların düğünüydü.Çok mutlu olmuşlardı.(1989) " notuyla paylaştı...
Oyuncu Zeynep Çamcı okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çamcı, 1994-1995 öğretim yılana ait fotoğrafının altına 'Pastel Çocukluk 90'lar' Okula geç kalmıştım sanırım... Saçlarımı örememişim, taramadan arkadan tutturup çekmişlerdi, hayal kuruyorum birde herhâlde gözüm dalmış uzaklara; pozculuktan uzak, pastel boyama paspartunun aşırı moda olduğu pastel günler' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
Arkadaşı ile 'Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde performans sergileyen bu genç kızı tanıdınız mı?
Fotoğraftaki kişi senarist ve oyuncu Gülse Birsel.
Birsel, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da 'Profesör Higgins'. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu, Ali Düşenkalkar! Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liseler Arası Tiyatro Şenliği’nde..."
Yıllar öncesine ait bu fotoğrafta müzik dünyasının usta isimlerinden biri var! Erol Evgin, ilkokul fotoğrafını "Moda İlkokulu... Bu fotoğrafta beni bulabildiniz mi?" notuyla Instagram'da paylaştı.
Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kim bilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum
Fotoğraf Jess Molho'ya ait. Molho, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına "Altta soldan ikinci çocuk" notunu düştü...
29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor. (İHA)
Mavi önlüğü ile objektife poz veren kişi Begüm Kütük'ün ta kendisi. Begüm Kütük, fotoğrafını instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "1988 falan olmalı... Acar Begüm" notunu düştü.
Ünlü türkücü Alişan ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
O zamanlar da şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten ünlü türkücü fotoğrafın altına, 'Sene 1982... 6 yaşındayım ve okuma bayramı etkinlikleri... Ve ben o yaşta mikrofon önümde türkü söylüyorum. Hangi türküyü söylüyorum acaba? ' mesajını yazdı.
32 yıl önce çekilen Çıplak Vatandaş filmindeki Fenrbahçe maçı sahnesinde omuzlarda yer alan çocuk oyuncu, Alişan çıktı
Şarkıcı Alişan, Instagram'ın hikaye kısmmından 'Çıplak Vatandaş' filminde çocuk oyunculuk yaptığı sahneyi paylaştı. 1985 yılında çekilen ve başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in rol aldığı Çıplak Vatandaş filminde yer alan çocuk oyuncunun Alişan olması herkesi şaşırttı.
Ünlü şarkıcı Çelik lise yıllarına ait fotoğraf "Pendik Lisesi 6 Fen B... Lisedeki kız arkadaşım da bu fotoğrafta... Nadide, Tülay, Murat Özen, Firdevs, Azimet, Tansel, Müjdat, Gökçen" notuyla paylaştı.
AF ÇIKMASAYDI...
Çelik, lise günlerini böyle anlatmıştı:
Liseyi Pendik Lisesi'nde ama biraz zor tamamladım. Lise son sınıfta on üç ders ile bütünlemeye girdim, on birini verdim, ikisi kaldı, çok şikâyet ettiğimiz hükümetlerin çıkardığı af olmasaydı, şu an halim nasıl olurdu Allah bilir?
Ünlü şarkıcı Nilüfer, ortaokul yıllarından fotoğrafını " İtalyan Kız Ortaokulu hazırlık sınıfı. Bulun bakalım ben neredeyim? Valla bravo hemen herkes buldu ne güzel teşekkür ederim." notuyla paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Fotoğraflar: Instagram
Ünlü televizyoncu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından ilkokul günlerine ait bir fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafın altına " Bilin bakalım bu kim..1984, yaş sekiz " yazan Topal'ın bu paylaşımına yorum yağdı.
Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
"İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp, takipçilerine " Beni tanıyabildiniz mi" diye sordu...
Bakalım siz ünlü oyuncuyu bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?
Meryem Uzerli 12 Ağustos 1983 yılında Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Uzerli'nin babası Türk annesi ise Alman'dır. İlerleyen yaşlarında ailesinin yanından ayılıp Hamburg'a yerleşen Uzerli,ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.
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