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Maaş zam farkları ne zaman ödenecek? (SGK ve Bağkur maaş farklarının yatacağı tarih)

#Zam Farkları#Maaş Zam#Maaş Zam Farkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Memurlara yapılan zam sonrası memur zammı ve emekli zammı maaş farklarının yatırılacağı tarihe yönelik araştırmalar da hız kazandı. Peki, Maaş zam farkları ne zaman ödenecek? (SGK ve Bağkur maaş farklarının yatacağı tarih)

1/4Maaş zam farkları ne zaman ödenecek (SGK ve Bağkur maaş farklarının yatacağı tarih)

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

2/4Maaş zam farkları ne zaman ödenecek (SGK ve Bağkur maaş farklarının yatacağı tarih)

17-26 Ocak’ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak’ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

3/4RESMİ GAZETEDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

RESMİ GAZETE'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TBMM Genel Kurulu’nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğalgaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilmişti. Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4/4EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2500 LİRA OLDU

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2500 LİRA OLDU

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.

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#Zam Farkları#Maaş Zam#Maaş Zam Farkları