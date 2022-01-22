Maaş zam farkları ne zaman ödenecek? (SGK ve Bağkur maaş farklarının yatacağı tarih)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2500 LİRA OLDU

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.