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Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

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2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bakanlık, maaş farklarının ödeneme tarihi için ocak ayının son günlerini işaret etmişti. Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

1/4Memur ve emekli maaş farkları yattı mı Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

2/4Memur ve emekli maaş farkları yattı mı Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla 27 Ocak tarihi işaret etti.

3/4Memur ve emekli maaş farkları yattı mı Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

4/42021 Yılı Ek Ödemeleri ile 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Ek Ödemeleri ile 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru

https://www.csgb.gov.tr/duyurular/ ekranından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır." denildi.

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