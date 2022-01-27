Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla 27 Ocak tarihi işaret etti.
Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
https://www.csgb.gov.tr/duyurular/ ekranından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır." denildi.