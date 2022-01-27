Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Bağkur-SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ

2021 Yılı Ek Ödemeleri ile 2022 Yılı Ocak Ayı Zam Farklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru

https://www.csgb.gov.tr/duyurular/ ekranından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada



"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;



Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,



Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;



Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,



Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,



Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,



aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL’dir.



5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır." denildi.