Maaş farkları ne zaman yatacak? 15 günlük zam farkları için önemli bilgiler

Emekli maaş farkının ne zaman ödeneceği, memur ve memur emekli zam oranlarının açıklanması ile öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirdi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Gözler şimdi devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaş ve enflasyon farkının yatırılacağı tarihte. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak. İşte, o detaylar