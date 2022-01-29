Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 SSK-Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar yattı mı? İşte tarih bilgisi

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkı ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini duyurmuştu. 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılmaya başlandı. Fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başladı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldı.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine ek zam konunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.
Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Kamu işçilerine verilecek ek zammın şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklama yapılacak.