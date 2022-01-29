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Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 SSK-Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar yattı mı? İşte tarih bilgisi

#Maaş#Emekli#Ssk

Zamlı maaş farkının ödeneceği tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaş farklarının ödeme tarihi netlik kazandı. 3 Ocak tarihinde belirlenen memur ve emeklilere zam oranı ile ocak zammının netleşmesinin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Peki, SSK-Bağ-Kur emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte, detaylar.

1/4Maaş farkı ne zaman yatacak 2022 SSK-Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar yattı mı İşte tarih bilgisi

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkı ödeme tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini duyurmuştu. 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılmaya başlandı. Fark tutarları 27 Ocak'ta ödenmeye başladı.

2/4ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldı.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

3/4KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ

KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kamu işçilerine ek zam konunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;

Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

4/4Maaş farkı ne zaman yatacak 2022 SSK-Bağ-Kur emekli zamlı maaşlar yattı mı İşte tarih bilgisi

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Kamu işçilerine verilecek ek zammın şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde bakanlık tarafından açıklama yapılacak.

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#Maaş#Emekli#Ssk