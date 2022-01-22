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Maaş farkı ne zaman ödenecek? Memur ve emeklilerin gözü bu haberde!

#Maaş#Fark#Zam

TBMM Genel Kurulu'nda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz tarifesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Bu gelişmenin ardından maaş farklarının ne zaman ödeneceği gibi araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

1/3Maaş farkı ne zaman ödenecek Memur ve emeklilerin gözü bu haberde

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak- 30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu gelişme sonrası ilgili kişilerin araştırmaları yoğunlaştı. İşte, memur ve emeklilerin maaş farkı ödemelerinde son durum...

2/3Maaş farkı ne zaman ödenecek Memur ve emeklilerin gözü bu haberde

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirmişti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını bu ay alacak.

Kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

3/3ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

 

 

 

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#Maaş#Fark#Zam