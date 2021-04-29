Lütfen ülkeme yardım edin

Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği Twitter mesajında "Hindistan, benim evim, dünyanın en kötü koronavirüs krizi nedeniyle acı çekiyor. Hepimiz yardım etmeliyiz" diye yazdı. Ünlü oyuncu mesajını şöyle sürdürdü: "ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti. AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullandı.