Lütfen ülkeme yardım edin

Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra, koronavirüs pandemisinin korkunç boyutlara ulaştığı Hindistan için zengin ülkelere yardım çağrısı yaptı.
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Twitter hesabından uzun bir metin paylaşan Chopra, "Aşıları Hindistan'la paylaşın" diye seslendi. Joe Jonas ile evli olan oyuncu, "ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya’dan, yani G7 grubundaki zengin ülkelerden daha fazla aşıyı acil olarak paylaşmalarını istiyoruz" diye yazdı.
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Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği Twitter mesajında "Hindistan, benim evim, dünyanın en kötü koronavirüs krizi nedeniyle acı çekiyor. Hepimiz yardım etmeliyiz" diye yazdı. Ünlü oyuncu mesajını şöyle sürdürdü: "ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti. AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullandı.
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Ülkesinde koronavirüs krizinin son bir haftada hızla büyüdüğünü belirten Chopra, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da nüfusun çok küçük bölümü aşı olabilirken ABD'nin fazladan milyonlarca aşı sipariş edebildiğini belirterek "Bu nedenle ABD ve diğer zengin ülkeler aşıları bir an önce Hindistan gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı" ifadelerini kullandı.
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Hindistan'da günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Ölenlerin sayısı 195 bini, vaka sayısıysa 17 milyonu aştı.
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısını, ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını söylemişti. ABD Başkanı Biden da, önceki gün Hindistan'daki koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkeye yardım göndereceklerini belirtmişti.