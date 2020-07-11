Lunaparklar açıldı mı? Lunapark ve tematik parklarda yeni kurallar belli oldu
Lunaparklar ve tematik parklar açıldı mı? Corona virüsü önlemleri kapsamında lunapark ve oyun parkları bir çok işletme gibi kapatılmıştı. Normalleşme adımları atılırken, yaklaşık dört aydır kapalı olan oyun ve eğlence parklarının açılacağı tarih bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle koronavirüsüne karşı alınan önlemler kapsamında lunaparklar için alınan yeni kararlar belli oldu. Alınan önlemlere göre lunaparklarda maske ve mesafe şartı getirildi. İşte, lunapark ve tematik parklarda yeni kuralların detayları.
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16 Mart'tan beri kapalı olan eğlence ve oyun parkları 6 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, lunapark ve tematik parklar, gezici olmamak kaydıyla genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyet verecek. Lunaparklarda giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. İşte, ayrıntılar.
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LUNAPARKLAR AÇILDI MI?
İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başladı.
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LUNAPARKLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?
Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçti.
Genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek:
"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.
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Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.
Giriş-çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sırayla içeri alınacak, sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.
Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.
Personele, Kovid-19'un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler konusunda eğitim verilecek.
Lunapark ve tematik parklar içindeki mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere göre çalışacak.
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Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.
Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."