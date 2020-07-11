Lunaparklar açıldı mı? Lunapark ve tematik parklarda yeni kurallar belli oldu

LUNAPARKLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK? Genelgeye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçti.



Genelgeye göre, lunapark ve tematik parklarda şu tedbirlere uyulması gerekecek:



"Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.