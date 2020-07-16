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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 16:06,

Lüks yatta masaj

İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, hem yoğun sezonun hem de koronavirüs karantinasının yorgunluğunu eşi Veronica Berti ve çocuklarıyla çıktığı tatilde atıyor.

Fotoğraflar: Mega

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Bocelli ve ailesi St Tropez'de çıktıkları mavi yolculukta objektiflere takıldı. 61 yaşındaki Bocelli ve 36 yaşındaki eşi yatın güvertesinde bir süre güneşlendiler.

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Bir ara Veronica Berti, Bocelli'ye masaj yaptı. Andrea Bocelli, kendini eşinin ellerine bırakıp güneşlenmeye devam etti. Çifte çocuklarının yanı sıra bir grup arkadaşı da eşlik etti.

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Yatın güvertesini süslemek için konulan gülleri koklayan Andrea Bocelli, bir ara da piyanosunun başına oturup egzersiz yaptı

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Beş aylıkken doğuştan glokom teşhisi konan Bocelli, bir futbol kazasının ardından 12 yaşında görme yeteneğini tamamen yitirdi.

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Bocelli akşamları piyano barlarında çalıştı, yerel şarkı yarışmalarına katıldı. Ardından Sugar Music etiketi ile ilk kayıt sözleşmesini imzaladı. 1994 yılında ün kazandı ve yeni gelenler kategorisinde şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek notlarla "Miserere" adlı 44. Sanremo Müzik Festivali'nin ön turunu kazandı

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Bocelli, 1982'den bu yana hem pop hem de klasik müzikten 15 solo stüdyo albümü, üç büyük hit albümü ve dokuz opera kaydetti. Dünya çapında 90 milyondan fazla albümü satıldı.

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