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Haber Giriş: 27 Ocak 2021 - 16:05 | 

Lüks villaya giren hırsızlar ziynet eşyalarını çaldılar

Antalya’da bir sene önce dünyaevine giren Nurten (38) ve Şükrü Taşar (32) çiftinin evine giren hırsızlar  300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Taşar çifti 25 Aralık tarihinde evin salonundaki koltukta uyurken kimliği belirsiz 2 kişi önce villanın güvenlik kameralarına ait kabloları kesti, ardından pencereden içeriye girdi. Bu sırada sese uyanan Nurten Taşar, eşini uyandırdı. Gözünü açınca hırsızla göz göze gelen Şükrü Taşar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Taşar’dan kaçan hırsızlık şüphelisi, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak diğer şüpheli ile birlikte kaçtı.

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