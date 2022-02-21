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Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede? Lugansk bağımsız mı? İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Lugansk'in tarihi

#Lugansk#Rusya#Ukrayna

Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede sorusu Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken gündeme geldi. Son gelişmelere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı aldığı belirtildi. Doğu Avrupa'da bir de facto devlet olan Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. Peki, Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede? Lugansk Halk Cumhuriyeti bağımsız mı? İşte, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin konumu ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler

1/5Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede Lugansk bağımsız mı İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Luganskin tarihi

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tarihi konumu Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanınan Lugansk Halk Cumhuriyeti, 13 diğer devlete bağımsızlığının tanınması çağrısında bulundu. Kurucuları 24 Mayıs 2014'te ise Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzaladı.

2/5LUGANSK HALK CUMHURİYETİ NEREDE

LUGANSK HALK CUMHURİYETİ NEREDE?

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bir de facto devlet. Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014'te Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008'de Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanındı.

3/5TARİHİ

TARİHİ

Mart 2014'te Kiev yönetimine karşı protesto eylemleri başladı. Protestocular darbeyle gelen yeni Kiev yönetimini tanımadıklarını ve Ukrayna'nın federal bir devlet olması gerektiğini ifade ettiler. 30 Mart'ta Rusya milli bayrağı ve Kızıl Bayraklarla AB'yi reddeden, Rusya-Ukrayna dostluğunu ifade eden pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular darbeyle gelen hükümetin düzenliği erken seçimlerin doğuda çok düşük katılım olduğu için geçersiz olduğunu, bölge milletvekillerini ve Kiev'in atamasıyla göreve gelen gayri meşru Lugansk valisini tanımadıklarını belirttiler. Ayrıca Kiev yönetimi tarafından hapse atılan Arsene Klicheva ve Aleksandr Kharitonov'un serbest bırakılması çağrısı yaptılar.

14 Nisan'da eylemciler Lugansk Bölge İdaresi önünde bir miting düzenledi. Daha önceki mitinglerde tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması ve Kiev'in atadığı yetkililerin görevden alınması çağrısında bulundular. 21 Nisan'da Halk Meclisi Valeriy Bolotov'u bölge valisi olarak seçti.

4/5Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede Lugansk bağımsız mı İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Luganskin tarihi

28 Nisan'da Lugansk Halk Cumhuriyeti resmen ilan edildi. 29 Nisan'da 2.500 kişi valilik binası ve bölge savcılık binasını ele geçirdi. Rusların yoğunlukta olduğu bölge emniyeti olup bitenlere karşı direnmedi ve isyancıların faaliyetlerine müsamaha gösterdi.

24 Mayıs 2014'te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Novorossiya Federal Devleti (Yeni Rusya) adıyla birleştirildiğine dair belge imzalandı.

5/5Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede Lugansk bağımsız mı İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Luganskin tarihi

2 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'da Ukrayna Hava Kuvvetleri Lugansk'a saldırı başlattı. Ukrayna ordusunun Lugansk İdare Binası'na düzenlediği roketli saldırıda 3'ü erkek 5'i kadın olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında LHC Sağlık Bakanı Natalya Arkipova ve Lugansk Yurtsever Askeri Birlik Kaskad başkanı Aleksandr Gizay da bulunmaktaydı.[ Saldırının gerçekleştiği bölgeye yakın bir parkta da 28 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

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#Lugansk#Rusya#Ukrayna