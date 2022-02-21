Lugansk Halk Cumhuriyeti nerede? Lugansk bağımsız mı? İşte Rusya-Ukrayna geriliminde gündem olan Lugansk'in tarihi

TARİHİ

Mart 2014'te Kiev yönetimine karşı protesto eylemleri başladı. Protestocular darbeyle gelen yeni Kiev yönetimini tanımadıklarını ve Ukrayna'nın federal bir devlet olması gerektiğini ifade ettiler. 30 Mart'ta Rusya milli bayrağı ve Kızıl Bayraklarla AB'yi reddeden, Rusya-Ukrayna dostluğunu ifade eden pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular darbeyle gelen hükümetin düzenliği erken seçimlerin doğuda çok düşük katılım olduğu için geçersiz olduğunu, bölge milletvekillerini ve Kiev'in atamasıyla göreve gelen gayri meşru Lugansk valisini tanımadıklarını belirttiler. Ayrıca Kiev yönetimi tarafından hapse atılan Arsene Klicheva ve Aleksandr Kharitonov'un serbest bırakılması çağrısı yaptılar.



14 Nisan'da eylemciler Lugansk Bölge İdaresi önünde bir miting düzenledi. Daha önceki mitinglerde tutuklanan eylemcilerin serbest bırakılması ve Kiev'in atadığı yetkililerin görevden alınması çağrısında bulundular. 21 Nisan'da Halk Meclisi Valeriy Bolotov'u bölge valisi olarak seçti.