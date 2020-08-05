Lübnan’daki patlamada son durum: Lübnan Beyrut’taki ne patladı, patlamanın nedeni ne?
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamayla ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Lübnan Kızılhaçı yaptığı açıklamada patlamada ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıkladı. İşte, Lübnan Beyrut’taki patlama ile ilgili son durum.
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın yankıları sürüyor. Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıklandı.Ülke kan gölüne dönerken, sokaklar ise savaş alanına benzetiliyor. Peki, Lübnan Beyrut’taki ne patladı, patlamanın nedeni ne? İşte Lübnan’daki patlamada yaşananlar ve son durum…
Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.
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Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi
Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.
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"Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez"
Beyrut Valisi Abbud, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut, felaket bölgesi oldu. Şehrin yarısı yıkıldı. Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." ifadelerini kullandı.
Abbud, şu ana kadar kaybolanların sayına ilişkin net bir rakam olmadığını dile getirdi.
Vali daha önceki açıklamasında da Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtmişti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.
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Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti
Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.
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Beyrut'ta patlamanın ardından 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.