Lübnan'da son durum: Lübnan'da ne patladı? Lübnan'daki patlamada son gelişmeler
Lübnan Beyrut Limanı'ndaki 'tarihinin en korkunç' patlamasının şokunu yaşıyor. Beyrut Limanı'nda başkent Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu. Peki, Lübnan'da ne patladı? Beyrut'taki patlamada son durum ne? İşte Lübnan'daki patlamada son gelişmeler...
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