Lübnan'da son durum: Lübnan'da ne patladı? Lübnan'daki patlamada son gelişmeler

Lübnan Beyrut'taki patlamayla ilgili son durum bilgileri gelmeye devam ediyor. Lübnan Kızılhaçı yaptığı açıklamada patlamada ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 'Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var' dedi.Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. İşte, Lübnan Beyrut’taki patlama ile ilgili son durum ve patlama anının görüntüleri...Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.