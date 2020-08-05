Lübnan Beyrut’taki patlama neden oldu? Lübnan’daki patlamada son durum
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlama dünyayı sarstı. Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıklandı. Patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıkarken; pek çok dünya liderinden destek mesajları geliyor. Peki, Lübnan Beyrut’taki patlama neden oldu? İşte Lübnan’daki patlamada yaşananlar ve son durum…
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4 Ağustos tarihinde Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Lübnan Kızılhaçı yaptığı açıklamada patlamada ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıkladı.
Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu.
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Patlama limanda patlayıcıların bulunduğu depoda meydan geldi
Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda patlama yaşandığını söyledi. Beyrut ve çevre bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine çok sayıda yaralı sevk edildi.
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Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti
Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.
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Beyrut'ta patlamanın ardından 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.