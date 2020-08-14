MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriLTE ile internete girenleri bekleyen tehlike
GeriTeknoloji LTE ile internete girenleri bekleyen tehlike
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 13:56,

LTE ile internete girenleri bekleyen tehlike

Telefonunuzdan LTE ile internete giriyorsanız başınız dertte. İşte kullanıcıları bekleyen yeni tehlike...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

3G'nin ardından internetin çok daha hızlı bir hale gelmesini sağlayan LTE teknolojisini bu kez büyük bir güvenlik problemiyle yüz yüze.

2
Abone Olgoogle-news

LTE üzerinden yaptığınız aramalar, şifrelenmiş olmasına karşın izlenebiliyor. Bochum Ruhr Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırmalar, baz istasyonlarındaki bir hatayı ortaya koydu.

3
Abone Olgoogle-news

Bu hata nedeniyle uzmanlar, LTE ile apılan görüşmelerin içeriğine ulaşmayı başardı. Peki ama bu nasıl olabiliyor?

4
Abone Olgoogle-news

Bu güvenlik açığı, LTE alt yapısını kullanan ve ses kalitesini HD+ seviyesine çıkaran VolTE teknolojisinde bulunuyor.

5
Abone Olgoogle-news

7 bin dolara mâl olan ReVoLTE isimli bu sistem, kullanıcıların LTE üzerinden yaptıkları görüşmelere ulaşmasını sağlıyor. Şifrelenmiş olmasının da bir önemi kalmıyor.

6
Abone Olgoogle-news

ReVoLTE üzerinden yapılan siber saldırılar, bir radyo bağlantısında birbirini izleyen iki çağrı için aynı anahtar akışının yeniden kullanılmasından faydalanıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Bu zayıflığa, baz istasyonundaki bir uygulama hatası neden oluyor.

8
Abone Olgoogle-news

İşte saldırının gerçekleşme grafiği...

9
Abone Olgoogle-news

Bu saldırıyı gerçekleştiren bir hacker, kolayca aramayı yapan kişiyi arayabilirken, onunla sohbet etme şansı da bulabilir.

10
Abone Olgoogle-news

Bu durum, saldırının yapılan telefon görüşmesinin şifrelenmiş radyo trafiğini izleyebilmesine ve şifrelenmemiş sesi kaydetmesine imkan veriyor.

11
Abone Olgoogle-news

Uzmanlara göre bu saldırılara karşı büyük oranda saldırıya karşı savunmasız durumdayız. Operatörlerle bu bilgileri paylaşan uzmanlar sayesinde güvenlik açığı büyük ölçüde düzeltildi.

12
Abone Olgoogle-news

Yine de tüm kullanıcıların görüşmelerinin güvende olmadığı da ortada.

13
Abone Olgoogle-news

VoLTE teknolojisi altı yıldır hayatımızda. Yeni hücresel standardın, 5G baz istasyonları kurulurken aynı sorunun tekrar oluşamayacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi