Ekonomi Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 12:36 | 17 Eylül 2020 - 12:36

LPG'li araçlar AVM ve kapalı otoparka girebilecek mi? Bakan Kurum açıkladı!

Alışveriş merkezlerinin kapalı otoparklarına girişleri yasak olan LPG'li araçlar için yeni bir gelişme gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada LPG'li araçlar için kapalı otopark yasağının kalkacağını ve bunun için yönetmelik yayınlanacağını duyurmuştu. Bakan Kurum LPG'li araçların kapalı AVM otoparkına girişi hakkında bugün yeni bir açıklama daha yaptı. İşte, LPG'li araçların kapalı AVM otoparkına girişi hakkında yapılan o açıklamalar