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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 12:36 | 

LPG'li araçlar AVM ve kapalı otoparka girebilecek mi? Bakan Kurum açıkladı!

Alışveriş merkezlerinin kapalı otoparklarına girişleri yasak olan LPG'li araçlar için yeni bir gelişme gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu açıklamada LPG'li araçlar için kapalı otopark yasağının kalkacağını ve bunun için yönetmelik yayınlanacağını duyurmuştu. Bakan Kurum LPG'li araçların kapalı AVM otoparkına girişi hakkında bugün yeni bir açıklama daha yaptı. İşte, LPG'li araçların kapalı AVM otoparkına girişi hakkında yapılan o açıklamalar

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre LPG'li otopark yönetmeliğinde yapılacak olan düzenleme ile LPG'li araçlar kapalı AVM otoparkına giriş yapabilecek. Peki, pek çok vatandaşın merakla beklediği AVM otopark yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, Bakan Kurum'un yapmış olduğu o açıklama

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Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek. LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şekliyle belgelendirilecek.

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Yönetmeliğin, LPG'li araçların AVM otoparklarına girişini sağlayacak düzenlemeleri hangi şartlar çerçevesinde çıkaracağını görmek gerektiğini belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, şunları söyledi:

"AVM'ler de çıkacak yönetmeliğin direktifleri doğrultusunda, kanunun emrettiği şekilde çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayarak ilgili devlet otoritelerinin ruhsatlandırdığı ve yıllık kontrolleri yapılmış LPG'li araçların kapalı otoparklara girişini elbette sağlayacaktır."Belgü, çıkacak yönetmelikte otopark alanında iklimlendirme ve havalandırma gibi bina yapısıyla ilgili koşullarda değişiklik yapılması talebi oluşursa burada da mevcut AVM'lerin yapılarının uygunluğunun söz konusu olacağının altını çizdi.

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