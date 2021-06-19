Ünlü futbolcuyu ifşa etti: Bana özel mesajlar yağdırdı
Bu yılın mart ayında çıplak fotoğraflarını internette satışa çıkardığı iddialarıyla gündeme gelen model Lottie Moss, bu kez çarpıcı sözleriyle gündeme geldi.
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MESAJLAR GELDİ
"Moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen Kate Moss'un üvey kardeşi olan ve kendisi de modellik yapan 23 yaşındaki Lottie Moss, futbol yıldızı Dele Alli'nin, kendisine defalarca direkt mesaj gönderdiğini söyledi.
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KONUK OLDUĞU PROGRAMDA ANLATTI
Lottie Moss, bu açıklamayı, kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea ile tanınan Jamie Laing'in podcast yayınına konuk olduğunda yaptı.
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O SORUYA YANIT VERDİ
Moss, Laing'in "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.
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'BU GERÇEKTEN KABALIK'
Moss, Dele Alli'nin kendisine üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin mesajlarının devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek kendisini yanıtsız bırakmasını eleştirdiğini de saklamadı.
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
25 yaşındaki Dele Alli, uzun süre model Ruby Mae ile birlikte oldu. Geçen şubat ayında ondan ayrıldıktan sonra da geçen ay, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda samimi şekilde görüntülendi.
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MOSS'UN 24 YAŞ GENÇ ÜVEY KARDEŞİ
Delle Alli ile ilgili bu çarpıcı iddianın sahibi olan Lottie Moss, birkaç ay önce, çıplak pozlarını internette satışa çıkardığı haberleriyle gündeme gelmişti. Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi 23 yaşındaki Lottie Moss'un bu fotoğraflarının, ayda 14 Sterlin'e üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıktı.
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SİTEYE DAVET EDİYOR
Moss, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyor.
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FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN PARALI ÜYELİK GEREKİYOR
Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 Sterlin ödemesi gerekiyor. İsteyen Moss'a özel olarak mesaj da gönderebiliyor.
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ÜYELİK İÇİN BİN STERLİN GEREK
Söz konusu yetişkin sitesinde Lottie Moss'un bir adet de çıplak videosu bulunuyor. Onu izlemek için ise üyelerin 1000 Sterlin ödemesi gerekiyor.
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BUNU NEDEN YAPTIĞI MERAK UYANDIRDI
Lottie Moss'un bu özelliğinin ortaya çıkmasından sonra ise akıllarda tek bu soru var: Moda dünyasında üvey ablası Kate Moss'un soyadıyla ve onun da desteğiyle bu kadar hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği.
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ABLASININ DÜĞÜNÜNDE DİKKAT ÇEKTİ
Lottie Moss, geniş kitlelerin dikkatini ilk kez ablası Kate Moss'un 2011 yılında Jamie Hince ile evlendiği törende dikkat çekmişti. Lottie Moss, o dönemde ablasının nedimesi olarak törende görev almıştı. Daha sonra yine Kate Moss ile Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktı. Vogu dergisi için bir günlük kaleme alan Lottie Moss, ünlü moda firması tarafından Dior'un da dikkatini çekti.
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ÜVEY ABLA DESTEĞİ
Aslında 1. 68 cm'lik boyu modellik için de kısa sayılan Lottie Moss, buna rağmen moda dünyasında kabul gördü. Ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak görev aldı.
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ANNESİ NORVEÇLİ
Tam adı Charlotte Moss olan genç model, Kate Moss'un babası Peter ile Norveçli şarkıcı Inger Solnordal'ın evliliğinden 1998 yılında dünyaya geldi. Lottie Moss, 13 yaşındayken ablası Kate'in düğününde nedime olarak dikkat çektikten birkaç yıl sonra moda dünyasına adım attı.