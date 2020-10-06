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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 09:27 | 

Oynadığı dizi efsane olmuştu: 'Yakışıklı' göbek yapmış

2000'li yılların başında dünyanın dört bir yanındaki TV izleyicisini ekran karşısında toplayan ünlü dizinin önemli karakterlerinden birini canlandıran oyuncu eşiyle birlikte plaj keyfi yaparken görüntülendi.
Backgrid USA, Mega News Agency

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2010 yılında biraz da hayal kırıklığı yaratan bir finalle seyircisine veda eden dizinin başrol oyuncusu eşiyle birlikte okyanusun keyfini çıkardı.

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Bir döneme damgasını vuran Lost dizisinin başrol oyuncularından Josh Hollloway karısı Yessica Kumala ile birlikte hafta sonunu plajda geçirdi.

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51 yaşındaki Holloway,  Kumala ile birlikte Santa Monica'da plaja gitti. Denize girip güneşlenen çift bir süre de kumsalda yürüyüş yaptı.

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Ünlü oyuncunun 10 yıl öncesinden farklı olarak göbek yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Çiftin 11 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğu ise görünürlerde yoktu.Josh Holloway, kariyerine çok daha önce başlamış olmasına rağmen en büyük çıkışını Lost dizisiyle yaptı.

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Dizi 2004 ile 2010 yılları arasında ekrana geldi. Kadrosundaki birçok kişiyi de şöhrete kavuşturdu.

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2010 yılında Lost dizisi bittikten sonra başka bazı TV ve sinema projelerinde de rol aldı.

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Josh Holloway, 2004 yılından bu yana Yessica Kumala ile evli. Çiftin 11 yaşında Java adında bir kızı ve 6 yaşında Hunter Lee adında bir oğlu bulunuyor. Holloway, 2000'lerin başında yapılan anketlerde dünyanın en yakışıklı erkeği unvanını genellikle kimseye kaptırmıyordu.

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