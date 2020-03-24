Londra’nın küçük İstanbulu’nda da kepenkler kapandı

Ancak bu sayının çok daha yüksek olduğu ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin tamamının kronik hastalıklar ve ileri yaşa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenildi. İngiltere hükümetinin almış olduğu bazı tedbirlere ek olarak bugün Başbakan Borris Johnson’ın zaruri olan durumlar dışında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ardından başta Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ve Day-Mer gibi dernekler olmak üzere, bazı sivil toplum kuruluşlarının özellikle yaşlılara destek sunmak için oluşturdukları kriz ekipleri de bugünden itibaren bu yürüttüğümüz çalışmaların bir kısmını fiili olarak askıya alma durumu ile karşı karşıya kaldı. Bu ekipler evden çıkamayacak durumda olanların ihtiyaçlarının karşılanması için destek sunuyordu.