Londra’nın küçük İstanbulu’nda da kepenkler kapandı
İngiltere’de hükümetin, virüs salgınına karşı restoran, bar gibi işletmeleri kapatma kararı alması, bu alanda yoğun olarak faaliyet gösteren Türkleri de etkiledi. Ülke genelindeki binlerce restoran ve kafe işleten Türk girişimciler, hükümetin aldığı karar sonrası evlerine kapandı. Bölgede faaliyet gösteren 24 saat açık onlarca işletmeyle küçük İstanbul olarak bilinen ve her gün binlerce kişinin geldiği, Haringey Green Lanes caddesi de adeta hayalet kasabaya dönüştü.
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2-3 gün öncesine kadar başkentin yanı sıra ülkenin her yanından gelen binlerce müşteriyi ağırlayan ve yüzlerce kişinin istihdam edildiği restoranlar, virüs kabusunun bitmesini bekliyor.
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Harringay’de sadece Med-Chem adlı Türk eczanesi, marketler ve takeaway’e dönüştürülen restoranlar açık.
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Cadde üzerindeki 7 adet Türk kuyumcusu ve Türkiye usulü hizmet veren 9 berber salonu ve pastaneler ise kapalı.
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Antepliler Restaurant’ın yanı sıra, lahmacun, döner, künefe ve baklava salonu sahibi Gaziantepli Türk iş adamı Ahmet Üstünsürmeli ise iş yerlerinde takeaway hizmeti veriyor.
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60 kişiye iş imkanı sağlayan Üstünsürmeli, “Başta et, domates ve soğanın piyasada ateş pahasına satıldığı bu dönemde kar etmem söz konusu olamaz. Kar etmesem bile dayanabildiğim kadar hizmetimi sürdüreceğim. Çalışanlarımı sokağa bırakmak istemem. İşletmelerimi açık tutarak çalışanlarımı tam zamanlı olmasa da dönüşümlü olarak iş imkanı sağlıyorum. Böylece ceplerine az da olsa para giriyor. Ayrıca sağlık veya başka nedenlerle evlerinde yemek yapamayan insanlara hizmet vermiş oluyorum” dedi.
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Med- Chem Eczanesi sahibi Ali Gül Özbek’te, başta doktor ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının risk altında olduğunu belirtti.
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Koronavirüse karşı eczacıların, doktorlardan daha fazla risk altında olduğunu belirten Özbek, “Doktorların koronavirüslü hastalara bakmamaları nedeniyle ilaç için buraya geliyorlar. Birebir muhatap olan bizleriz. Daha büyük risk altındayız” diye konuştu.
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Koronavirüse karşı ilaç ve korunma malzemeleri konusunda sıkıntı çekildiğini belirten Özbek, en çok çocuklar için Calpol ve öksürük şurupları, bebek sütleri, yetişkinler için hidroksiklorokin, parasetamol, azitromisin, korunma malzemeleri olarakta el temizleme jeli, eldiven, maske ve sağlık alanında kullanılan termometreye ihtiyaç olunduğu söyledi.
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Etkisini giderek artıran salgın her geçen gün daha fazla sayıda insanın canını almaya devam ediyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşlarda öldürücü etkiye sahip virüs, bugüne kadar ikisi Kıbrıslı Türk olmak üzere dört vatandaşımızın hayatına mal oldu.
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Ancak bu sayının çok daha yüksek olduğu ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin tamamının kronik hastalıklar ve ileri yaşa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenildi. İngiltere hükümetinin almış olduğu bazı tedbirlere ek olarak bugün Başbakan Borris Johnson’ın zaruri olan durumlar dışında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ardından başta Britanya Alevi Federasyonu (BAF) ve Day-Mer gibi dernekler olmak üzere, bazı sivil toplum kuruluşlarının özellikle yaşlılara destek sunmak için oluşturdukları kriz ekipleri de bugünden itibaren bu yürüttüğümüz çalışmaların bir kısmını fiili olarak askıya alma durumu ile karşı karşıya kaldı. Bu ekipler evden çıkamayacak durumda olanların ihtiyaçlarının karşılanması için destek sunuyordu.