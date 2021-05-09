Londra planı değişti

Ancak şarkıcı, Londra’daki fiyatların her geçen gün artması nedeniyle bu fikirden vazgeçti. Pandemi boyunca çalışmayan, sahneden çok az gelir elde eden Karaca, kızını Türkiye’deki devlet okulunda okutmayı düşünüyor.
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Ayrılsak da beraberiz
Şarkıcı Simge Sağın ve aranjör Ozan Bayraşa, ilişkileri bitmesine rağmen aynı sitede oturmaya devam ediyor. Göksu Evleri’nde komşu olan eski sevgililer, bu nedenle sık sık görüşüyor. Annesiyle birlikte oturan Ozan Bayraşa ve yalnız yaşayan Simge Sağın, geçtiğimiz gün de aynı markette alışverişteydi. İş ilişkilerini de sürdüren ikilinin şimdilerde yeni bir single hazırlığında olduğu öğrenildi.
3
2 ay Londra’da
“Martılar” adlı yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturan Edis, geçtiğimiz günlerde doğduğu şehre; Londra’ya gitti. Normalleşme sürecine giren Londra’da temmuz ayına kadar kalacak olan genç popçu, hem İngilizce albüm çalışmalarına devam edecek hem de tatil yapacak. Edis bu süreçte yakın arkadaşı Gülşen’le de buluşmayı planlıyor.
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Gönlü büyük Minik Serçe
Sezen Aksu, ramazan ayı sebebiyle evinin bulunduğu bölgede durumu iyi olmayan ailelere yardımcıları aracılığıyla gıda ve maddi yardımda bulundu. Minik Serçe, sessizce yardımcıları aracılığıyla önceden tespit ettiği ailelerin ihtiyaçlarını giderdi.
5
Bodrum’dan ev bakacak
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, yatırım amaçlı Bodrum’da ev bakmaya başladı. Tüm kazancını aynı zamanda menajeri olan eşi Emre Yetkin’le yöneten güzel oyuncu, yasaklar bitip setin tatile çıkmasıyla Bodrum’a gidecek. Oyuncu, satılık evlere yakından bakacak.
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Apartmana da virüs bulaştı
Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandıktan sonra üzerine kaynar su dökmüştü. Vuslateri’nin tedavisi hastanede devam ederken. Son test sonucunun negatif olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncunun hemen ardından Cihangir’deki apartmanındaki komşularının da virüs kaptığı öğrenildi. Cihangir’de her sokak başında şu sıralar oyuncunun ve apartmanındaki mağdurları konuşuluyor.
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Bu sezon dizi yok
Yaz sezonunda romantik komedi tarzı bir yapım için sete çıkacak olan Demet Özdemir, bir yandan da yeni satın aldığı evinin tadilatıyla uğraşıyor. Oyuncu, rol aldığı filmin çekimleri bitince sevgilisi Oğuzhan Koç’la uzun bir tatile çıkmayı planlıyor. Özdemir’in ayrıca uzun süre dizilerde yer almak istemediği ve yüzünü dinlendireceği de öğrenildi.