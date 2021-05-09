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Haber Giriş: 09 Mayıs 2021 - 08:51 | 

Londra planı değişti

Işın Karaca, kızı Mia’nın daha iyi bir eğitim görmesi için Londra’da okul araştırması yapıp kararını vermişti.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1Devlet okuluna

Devlet okuluna

Ancak şarkıcı, Londra’daki fiyatların her geçen gün artması nedeniyle bu fikirden vazgeçti. Pandemi boyunca çalışmayan, sahneden çok az gelir elde eden Karaca, kızını Türkiye’deki devlet okulunda okutmayı düşünüyor.

2Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

Şarkıcı Simge Sağın ve aranjör Ozan Bayraşa, ilişkileri bitmesine rağmen aynı sitede oturmaya devam ediyor. Göksu Evleri’nde komşu olan eski sevgililer, bu nedenle sık sık görüşüyor. Annesiyle birlikte oturan Ozan Bayraşa ve yalnız yaşayan Simge Sağın, geçtiğimiz gün de aynı markette alışverişteydi. İş ilişkilerini de sürdüren ikilinin şimdilerde yeni bir single hazırlığında olduğu öğrenildi.

32 ay Londra’da

2 ay Londra’da

“Martılar” adlı yeni single’ını dinleyicileriyle buluşturan Edis, geçtiğimiz günlerde doğduğu şehre; Londra’ya gitti. Normalleşme sürecine giren Londra’da temmuz ayına kadar kalacak olan genç popçu, hem İngilizce albüm çalışmalarına devam edecek hem de tatil yapacak. Edis bu süreçte yakın arkadaşı Gülşen’le de buluşmayı planlıyor.

4Gönlü büyük Minik Serçe

Gönlü büyük Minik Serçe

Sezen Aksu, ramazan ayı sebebiyle evinin bulunduğu bölgede durumu iyi olmayan ailelere yardımcıları aracılığıyla gıda ve maddi yardımda bulundu. Minik Serçe, sessizce yardımcıları aracılığıyla önceden tespit ettiği ailelerin ihtiyaçlarını giderdi.

5Bodrum’dan ev bakacak

Bodrum’dan ev bakacak

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Burcu Biricik, yatırım amaçlı Bodrum’da ev bakmaya başladı. Tüm kazancını aynı zamanda menajeri olan eşi Emre Yetkin’le yöneten güzel oyuncu, yasaklar bitip setin tatile çıkmasıyla Bodrum’a gidecek. Oyuncu, satılık evlere yakından bakacak.

6Apartmana da virüs bulaştı

Apartmana da virüs bulaştı

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandıktan sonra üzerine kaynar su dökmüştü. Vuslateri’nin tedavisi hastanede devam ederken. Son test sonucunun negatif olduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncunun hemen ardından Cihangir’deki apartmanındaki komşularının da virüs kaptığı öğrenildi. Cihangir’de her sokak başında şu sıralar oyuncunun ve apartmanındaki mağdurları konuşuluyor.

7Bu sezon dizi yok

Bu sezon dizi yok

Yaz sezonunda romantik komedi tarzı bir yapım için sete çıkacak olan Demet Özdemir, bir yandan da yeni satın aldığı evinin tadilatıyla uğraşıyor. Oyuncu, rol aldığı filmin çekimleri bitince sevgilisi Oğuzhan Koç’la uzun bir tatile çıkmayı planlıyor. Özdemir’in ayrıca uzun süre dizilerde yer almak istemediği ve yüzünü dinlendireceği de öğrenildi.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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