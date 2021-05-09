Londra planı değişti

Ayrılsak da beraberiz Şarkıcı Simge Sağın ve aranjör Ozan Bayraşa, ilişkileri bitmesine rağmen aynı sitede oturmaya devam ediyor. Göksu Evleri’nde komşu olan eski sevgililer, bu nedenle sık sık görüşüyor. Annesiyle birlikte oturan Ozan Bayraşa ve yalnız yaşayan Simge Sağın, geçtiğimiz gün de aynı markette alışverişteydi. İş ilişkilerini de sürdüren ikilinin şimdilerde yeni bir single hazırlığında olduğu öğrenildi.