Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?
Lokanta, restoran ve kafelere 1500 TL destek ödemesi, Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izninin de getirildiği restoranlar ve kafeler için destek ödemesi gerçekleşecek. Peki, Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek ödemesi hakkında detaylı bilgiler
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Kafeler, restoranlar ve lokantalar için tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirilirken bir de destek müjdesi verildi. Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek verileceğini duyurdu. Peki, Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman ödenecek ve başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Lokantalara restoranlara ve kafelere 1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?
1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekle ilgili açıklaması ise şu şekilde;
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"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."