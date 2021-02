Lokantalar, restoran ve kafeler açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini duyurdu: Kafeler için yol haritası açıklanacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR Erdoğan kısıtlamalara ilişkin şunları söylemişti;



Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.



Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez. Bay Kemal şu anda Almanya o bölgelere kaçmış olan Dündar'ı savunuyor. Kimi savunuyor, Selo'yu savunuyor. Bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor. Bizim teröristleri savunmak gibi bir derdimiz olamaz. Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletimizin arasında yapacağız. Kibri kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Milletle arasına mesafe koyan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. AK Parti yaşadığı onca ihanete, operasyona rağmen hala dimdik ayaktaysa bunun sebebi milletle kurmuş olduğu samimi bağdır.