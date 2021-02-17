Lokantalar, restoran ve kafeler açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini duyurdu: Kafeler için yol haritası açıklanacak
Kafeler ve restoranlar için uzun bir süredir devam eden kısıtlamalar, Kabine Toplantısı ile yeniden ele alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sadece gel al ve paket servis ile hizmet veren kafeler ve restoranlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Mart ayında aşılamada büyük mesafe kat edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takviminin illerdeki vaka sayısı ve aşılama sürecine göre belli olacağını belirtti. Esnafın uzun süredir beklediği 'Lokantalar, restoran ve kafeler ne zaman açılacak?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kırathaneler yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacağı şeklinde bilgi verdi. İşte, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı mı konusuna dair yapılan açıklamalar..
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alındı. Kritik Toplantı sonrası esnafa yönelik uygulanan kısıtlamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, merakla beklenen restoran ve kafelerin açılmasına ilişkin ise yol haritasının önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı. Erdoğan, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Türkiye salgınla mücadelede "yerinde karar" dönemine geçerken, Kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme döneminin başlayacağını belirterek, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. " dedi.
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KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Kafe ve restoranlara da değinen Erdoğan şunları söyledi;
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Erdoğan kısıtlamalara ilişkin şunları söylemişti;
Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.
Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez. Bay Kemal şu anda Almanya o bölgelere kaçmış olan Dündar'ı savunuyor. Kimi savunuyor, Selo'yu savunuyor. Bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor. Bizim teröristleri savunmak gibi bir derdimiz olamaz. Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletimizin arasında yapacağız. Kibri kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Milletle arasına mesafe koyan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. AK Parti yaşadığı onca ihanete, operasyona rağmen hala dimdik ayaktaysa bunun sebebi milletle kurmuş olduğu samimi bağdır.
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Kafe ve restoranlar için yeni öneriler... Kapalı mekanda 45 dakika!
Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılmasıyla ilgili çok sayıda öneri konuşuluyor. Bu işletmelerin kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında geliyor.
EDİNİLEN bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan “değerlendirme sürecinin” ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.
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KAPASİTEYE % 30 SINIRI
Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.
EĞİTİM PLANI DA MASADA
Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı ifade edildi. YÖK’ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos’a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.
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MUTASYON VE AŞI ÇALIŞMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak. Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak dört gözle işyerlerinin açılmasını bekleyen lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.
Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
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KISITLAMA SAATLERİ DARALTILABİLİR
Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor. Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” demişti. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak. Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.
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YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.