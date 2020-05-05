Lokantalar restaurant ve kafeler ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, AVM'lerin açılacağı tarih hakkında bilgi verdi. Bu gelişmenin ardından ise lokantalar, restaurant ve kafeler gibi mekanların açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, lokantalar restaurant ve kafeler ne zaman açılacak?
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Lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Normal hayata dönüş için planların açıklanmasının ardından bu kez de lokantalar hakkında araştırmalar hız kazandı. Lokanta ve benzeri iş yerlerinin ne zaman müşteri kabul edeceği sorgulanıyor. İşte, 'Lokantalar restaurant ve kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
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"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."
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TARİH BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Plana göre;
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Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Lokanta ve restaurant tarzı işletmelerin durumu hakkında bilgi verilmedi.
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AVM'lerin açıldığı zaman, AVM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin durumu merak konusu oldu. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.