Lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Normal hayata dönüş için planların açıklanmasının ardından bu kez de lokantalar hakkında araştırmalar hız kazandı. Lokanta ve benzeri iş yerlerinin ne zaman müşteri kabul edeceği sorgulanıyor. İşte, 'Lokantalar restaurant ve kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...