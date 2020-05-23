Lokantalar ne zaman açılır? Restoranlar ne zaman açılacak?
İki aydan uzun süredir faaliyette olamayan lokantaların ne zaman açılacağı, vatandaşlar ve lokanta sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında, lokantalarda sadece paket servis ve gel al hizmetine izin veriyor. Peki, lokantalar ne zaman açılır? Restoranlar ne zaman açılacak?
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Lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte lokantaların normal düzene ne zaman geçeceği ve hizmet vermeye başlayacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yeme - içme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak.
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Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:
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"Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.
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Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak. Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak. Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."