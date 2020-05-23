Gündem Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 19:33 , 23 Mayıs 2020 - 19:33

Lokantalar ne zaman açılır? Restoranlar ne zaman açılacak?

İki aydan uzun süredir faaliyette olamayan lokantaların ne zaman açılacağı, vatandaşlar ve lokanta sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında, lokantalarda sadece paket servis ve gel al hizmetine izin veriyor. Peki, lokantalar ne zaman açılır? Restoranlar ne zaman açılacak?