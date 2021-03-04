Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı. Bu sorulardan biri de lokanta, kafe ve restoran gibi yerlere giriş için HES kodu zorunluluğu olup olmadığı üzerineydi.. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama
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1
Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.
2
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.