Lokanta, kafe ve restoranlar yarın açılacak mı? Tam kapanmanın ardından işte çalışma şekilleri ve saatleri
Türkiye, 17 gün süren tam kapanmadan yarın çıkıyor. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri yarın lokanta, kafe ve restoran gibi iş yerlerinin açılıp, açılmayacağını merak ediyorlardı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte detaylar...
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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LOKANTA, KAFE VE RESTORANLAR YARIN AÇILACAK MI?
Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
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KADEMELİ AÇILMA NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek.Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli, açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak akşam saat 20.00’de kapanma şartıyla açılacak.Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00’den sonra uygulanacak.