Lokanta, kafe, restoranlarda PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar kafeye girebilir mi?

LOKANTA, KAFE, RESTORANLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU? Lokanta, kafe, restoranlarda PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bugün yapılan olan Kabine Toplantısı’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.