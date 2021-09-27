PCR testi zorunluğu, 6 Eylül’den itibaren belirli yerlere girişte uygulanmaya başlandı. Vatandaşların HES kodunun yanı sıra PCR testi sonucunu da girişlerde belirtmeleri gerekiyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı haberi ile beraber vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, lokanta, kafe, restoranlarda PCR testi zorunlu mu? Aşı olmayanlar kafeye girebilir mi? İşte merak edilenler
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Lokanta, kafe, restoranlarda PCR testinin zorunlu olup olmadığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı sürecine dahil olmayan vatandaşlar ve aşısı tamamlanmayanlar toplu olarak bulunulan belirli yerlere girmek için PCR testi yaptırıyorlar. Lokanta, kafe, restoranlarda ise PCR testi zorunluluğu bulunmuyor.
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LOKANTA, KAFE, RESTORANLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Lokanta, kafe, restoranlarda PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bugün yapılan olan Kabine Toplantısı’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Koronavirüsle mücadelede son durumla, havaların soğumasıyla birlikte ülke çapında yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.