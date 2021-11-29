Lodos nedir, nereden eser? Lodos ne zaman bitecek? İşte detaylar
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oluyor. Lodos bu fırtınanın ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Lodos, Türkiye’nin batı kesimlerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgardır. Peki, Lodos ne zaman bitecek?
Lodos, Türkiye’nin birçok ilinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın bugün güney ve güneybatı yönlerden eseceği yani lodos olacağı açıklanmıştı.
LODOS NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, bugün (Pazartesi) yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
LODOS NEDİR?
Türkiye’nin batı kesimlerinde, güney batı yönlerden esen sıcak rüzgar. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olur. Denizciler için oldukça önemlidir. Yağmurun peşinden sıcak bir havaya neden olur.
Özellikle kış mevsiminde, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yaratır. Aynı zamanda estiği sürece sıcaklıklarında normallerinden fazla artmasına neden olan bir rüzgardır. Zaman zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara neden olarak yaşamı etkiler.
Özellikle kış mevsiminde, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yaratır. Aynı zamanda estiği sürece sıcaklıklarında normallerinden fazla artmasına neden olan bir rüzgardır. Zaman zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara neden olarak yaşamı etkiler.