Liz'in gökkuşağı

Hurley'nin paylaşımında yer verdiği "Somewhere over the rainbow", Judş Garland'ın kendisini üne kavuşturan The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) adlı 1939 tarihli film aracılığıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Aradan geçen zaman içinde de klasikler arasındaki yerini aldı.