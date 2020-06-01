Liz'in gökkuşağı

Ünlü yıldız Instagram hesabındaki paylaşımıyla gündem yarattı.
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Geçip giden yıllara meydan okuyan Elizabeth Hurley; sosyal medya paylaşımıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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54 yaşında olmasına rağmen yıllar önceki görünüşünü koruyan Hurley, kendisine ait bikini markası için hazırladığı tasarımların tanıtımını da sosyal medya sayfasında yapıyor.
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Hurley, yine koleksiyona ait olan turkuaz rengi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafın üzerinde görünen gökkuşağına gönderme yaparak ünlü "Somewhere over the rainbow" (Gökkuşağının üzerinde bir yerde) şarkısından sözler yazdı.
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Hurley'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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Hurley'nin paylaşımında yer verdiği "Somewhere over the rainbow", Judş Garland'ın kendisini üne kavuşturan The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) adlı 1939 tarihli film aracılığıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Aradan geçen zaman içinde de klasikler arasındaki yerini aldı.