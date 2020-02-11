Listede 2 Türk şirketi var! İşte dünyanın en büyükleri

İKİ TÜRK ŞİRKETİ LİSTEDE



BİM 2013-2018 yılları arasında %22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu.” dedi.