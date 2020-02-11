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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 18:14, /

Listede 2 Türk şirketi var! İşte dünyanın en büyükleri

Dünyada en büyük iş hacmine sahip olan perakende şirketlerini Deloitte açıkladı.

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1

En büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,74 trilyon ABD doları oldu. Türkiye’den de iki şirket listede yeniden yer aldı.

2

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre en büyük (toplam gelir anlamında) 250 perakende şirketi 2018 mali yılında %4,1 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon ABD doları gelir elde etti.

3

Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 oranında katkıda bulundu.

4

En büyük 10 perakendecinin bileşik net kâr marjı bir önceki yıla göre 0,5 puan daha arttı.

5

Tüm liste içerisinde hem listeye giren şirket sayısı (136) hem de ortalama gelir (23,2 milyar dolar) açısından öne çıkan sektör ise hızlı tüketim oldu. Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 136 şirket, toplam gelirin %66,5’ini oluşturdu.

6

Dünyanın en büyük ilk 250 perakende şirketinin 88’i Avrupa’dan listeye girerken, bu şirketler listenin %34,4’ünü oluşturdu. ABD’li şirketlerin ortalama gelir büyüklüğünün ise 27,6 milyar dolara ulaşması dikkat çekti.

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En hızlı büyüyen 50 şirketin son 5 yılki büyüme ortalaması %19,4 ile 250 şirketin %5 olan ortalama büyümesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu büyümedeki en önemli faktör E-ticaret’teki büyüme olarak öne çıktı.

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İKİ TÜRK ŞİRKETİ LİSTEDE

BİM 2013-2018 yılları arasında %22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu.” dedi.

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2018 mali yılının en büyük 10 perakendecisi

10

Wal-Mart

514.504.000.000 dolar

11

Costco

141.576.000.000 dolar

12

Amazon

140.211.000.000 dolar

13

Schwarz

121.581.000.000 dolar

14

The Kroger

117.527.000.000 dolar

15

Walgreens

110.673.000.000 dolar

16

The Home Depot Inc.

108.203.000.000 dolar

17

Aldi Group

106.175.000.000 dolar

18

CVS Health

83.989.000.000 dolar

19

Tesco PLC

82.799.000.000 dolar

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