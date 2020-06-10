Sınavda maske nasıl kullanılacak? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında alınacak tedbirler belli oldu..

Ateşi olana görev verilmeyecek Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sağlanacak. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak.



Öğrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:



"Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan öğrencilerimiz okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz."



Velilere beklemesi için uygun alan gösterilecek



Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.



Kontroller sırasında öğrencilerin sosyal mesafe korunarak alınması ve koridorlarda yığılma oluşturmadan salonlara ulaşması için önlem alınacak.



Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen öğrenciye verilecek.



Soru kitapçıklarının dağıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.