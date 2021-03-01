Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarih verdi! İşte sınavlar iptal olacak mı sorusunun cevabı

"Yüz yüze sınavlarla ilgili tedbir alınması gerekti" Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.



"Yüz yüze sınavlarla ilgili tedbir alınması gerekti"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:



"2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '1 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."