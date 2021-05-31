Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 21:12 | 31 Mayıs 2021 - 21:13

Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler ne zaman açılacak? MEB'den son dakika açıklaması...

Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından öğrencilerin liselere yönelik araştırmaları hız kazandı. Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de liselerde yüz yüze eğitim oldu. Peki, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler ne zaman açılacak?