Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler ne zaman açılacak? MEB'den son dakika açıklaması...
Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından öğrencilerin liselere yönelik araştırmaları hız kazandı. Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de liselerde yüz yüze eğitim oldu. Peki, liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Liseler ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Öte yandan MEB'ten de liselere ilişkin açıklama geldi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.
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7 Haziran'dan sonra ise tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek.