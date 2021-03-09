Liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte, MEB'den son bilgiler
Liselerdesınıfta kalma olacak mı sorusu, yarı uzaktan yarı yüz yüze eğitim gören öğrencilerin gündem konularından birisi olmaya devam ediyor. Bir önceki dönemden kalma yüz yüze sınavlara bu dönem içerisinde girmeye başlayan öğrenciler, liselerde sınıfta kalma olacak mı sorusuna hız kazandırdı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı liselerde sınıfta kalma sürecini bu yıl erteleyecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Liselerde sınıfta kalma süreci, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yüz yüze sınavların ardından pek çok öğrenci, MEB'in sınıfta kalma hususunda herhangi bir karar alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, liselerde sınıfta kalma süreci bu yıl ertelenecek mi? İşte, o hususta bazı bilgiler
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Okulların açılması ve sınavların düzenlenmeye başlanmasının ardından öğrenciler, bu eğitim dönemi sonunda ortaokul ve liselerde sınıfta kalma sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağına odaklandı.
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Norma şartlar altında liselerde yıl sonu ortalaması 50’nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarına kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre bu eğitim yılı 18 Haziran’da sona erecek. Bakanlık konuyla ilgili yakın zamanda öğrencileri ve aileleri bilgilendiren bir açıklama yapacak.