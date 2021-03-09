Liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte, MEB'den son bilgiler

Liselerde sınıfta kalma süreci, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yüz yüze sınavların ardından pek çok öğrenci, MEB'in sınıfta kalma hususunda herhangi bir karar alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, liselerde sınıfta kalma süreci bu yıl ertelenecek mi? İşte, o hususta bazı bilgiler