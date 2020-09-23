Liseler ve ortaokullar için okullar ne zaman açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için MEB son dakika açıklaması!
Liselerin okula ne zaman gideceği 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre kademeli eğitim sürecinde 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri uyum haftasında 1 gün okulda eğitim gördü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim programıyla ilgili yaptığı açıklamada, vaka sayısının seyrine göre liseler ve diğer sınıflar için yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Gözler şimdi son dakika açıklamalarda. Peki, liseler için okullar ne zaman açılacak? İşte, 9. 10. 11. ve 12. sınıfların durumuyla ilgili bilgiler...
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9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, ayrıntılar.
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LİSELER NE ZAMAN OKULA GİDECEK?
Geçtiğimiz günlerde okullarda yüz yüze eğitimle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerin okula başlayacağı tarihle ilgili detayları duyurdu. Diğer sınıflarda 3 haftanın ardından değerlendirme yapılacağını açıklayan Selçuk şunları ifade etti;
(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.
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3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz.
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FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarla ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Kurulunun ilgili komisyonunun okulların nasıl açılması gerektiğiyle ilgili bir çalışma yaptığını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu dönemde 2+5 gün şeklinde, yani ortalama 5.6 günde kendisini gösterdiği için belirti verebilir düşüncesiyle hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurulları biliyorsunuz başlatmama noktasında karar alabilir. Şu an öyle bir durum yok. Bütün Türkiye'de hazırlık ve 1'inci sınıflar. 3 hafta sonrası için de salgının seyri, bölgesel durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçiş olup olmayacağı veya nasıl olacağı tekrar değerlendirilmiş olacak."