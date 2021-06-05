Liseler ne zaman açılıyor? Ortaokul ve liselerde okula gitmek zorunlu mu? MEB yanıt verdi

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK? Liseler ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme ile ilkokul öğrencileri ders başı yaparken, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi kesinleşti. Okullarda yüz yüze ve telafi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yakından takip edildi. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yurt genelinde bazı sınıfların eğitime başlayacağı açıklaması, pek çok kişinin odağındaki husus oldu.



Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında:



"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.



7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.



Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.



2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.