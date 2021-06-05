Liseler ne zaman açılıyor? Liselerde okula gitmek zorunlu mu? MEB açıkladı
Liseler ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ilk ve ortaokulların 1 Haziran itibariyle açılacağı ifade edildi. Liseler içinse 7 Haziran tarihi işaret edildi. Peki, liseler ne zaman açılıyor? İşte, liselerin açılış tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve liselerde okula gitmek zorunlu mu sorusu hakkında detaylı bilgiler
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Liseler ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme ile ilkokul öğrencileri ders başı yaparken, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi kesinleşti. Okullarda yüz yüze ve telafi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yakından takip edildi. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yurt genelinde bazı sınıfların eğitime başlayacağı açıklaması, pek çok kişinin odağındaki husus oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim konusunda 1 Haziran itibariyle ilkokullar ve anaokullarında haftada iki gün eğitim verileceği duyuruldu. Diğer taraftan 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerin haftada iki gün yüz yüze eğitime geçeceği ifade edildi. Peki, liseler ne zaman açılacak ve okullara gitmek zorunlu mu olacak? İşte, o detaylar
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında:
"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “ Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.
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Bakan Selçuk 1 Haziran 2021 tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.