Liseler ne zaman açılıyor? Liselerde okula gitmek zorunlu mu? MEB açıkladı

Liseler ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlandı. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme ile ilkokul öğrencileri ders başı yaparken, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi kesinleşti. Okullarda yüz yüze ve telafi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yakından takip edildi. 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yurt genelinde bazı sınıfların eğitime başlayacağı açıklaması, pek çok kişinin odağındaki husus oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim konusunda 1 Haziran itibariyle ilkokullar ve anaokullarında haftada iki gün eğitim verileceği duyuruldu. Diğer taraftan 7 Haziran itibariyle ise tüm ortaokul ve liselerin haftada iki gün yüz yüze eğitime geçeceği ifade edildi. Peki, liseler ne zaman açılacak ve okullara gitmek zorunlu mu olacak? İşte, o detaylar