Liseler ne zaman açılıyor? Gözler yüz yüze eğitimin tarihinde!
'Liseler ne zaman açılıyor?' sorusu eğitim hayatına devam eden öğrencilerin yanı sıra aileleri tarafından da merak edilen konular arasında yer alıyor. Online eğitim şeklinde başlayan 2020-2021 eğitim yılının ne zaman yüz yüze eğitim şekline geçeceğini merak eden öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Peki, liseler ne zaman açılıyor?
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Okul öncesi ve 1. sınıflarda 'yüz yüze eğitim' uygulamasına ilişkin detaylar belirlendi. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde yapılacak. Şimdi ise liselerin açılış tarihi sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
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"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."
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Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi.
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur. Şöyle düşünün; 'Kurul ve Sağlık Bakanlığı dese ki, 'Bizim şu andaki tablo budur. Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur.' Biz okulları elbette açarız. Kesinlikle 'şu olmaz' dese, bizim buna itiraz ederek, 'Biz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz' deme durumumuz söz konusu değil. Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riski artan bir karara imza atmayız. Bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz, ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul her hafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız."