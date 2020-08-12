Liseler ne zaman açılıyor? Gözler Bilim Kurulu'nun kararında!
Fen, Anadolu, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Meslek gibi farklı branşlarda eğitim gören yüz binlerce öğrenci, 2020-2021 eğitim döneminde liselerin açılacağı tarihi merak ediyor. Konuya dair MEB'in takvimi belli olsa da Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da kararı önemli. Peki, liseler ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
'Liseler ne zaman açılıyor?' sorusu özellikle bu yıl liseye ilk kez başlayacak öğrenciler tarafından soruluyor. LGS maratonunun ardından 2020-2021 eğitim dönemi için yerleştirmeler tamamlandı şimdi ise nakiller başladı. Öte yandan devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle liselerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
KRİTİK BİLİM KURULU TOPLANTISI
Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün toplanacak. Bilim Kurulu toplantısnın saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
Bugünkü toplantıda MEB'e bağlı okulların açılış tarihine ilişkin de görüşme yapılması planlanıyor.Bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından gelişme olması durumunda haberimizde detayları aktaracağız.
3
Abone Ol
EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
4
Abone Ol
AĞUSTOS'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayımlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, pandemi sürecinde aldıkları her kararda bir çocuğun geleceğine dokunduklarını bildiklerini söyledi.
Bakan Selçuk, Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." diye konuştu.
Ziya Selçuk, LGS öncesinde vaka sayısında patlama olacağı yönünde söylemler olduğunu hatırlatarak, "LGS'den sonra bir patlama olmadı." ifadesini kullandı.
Sınava 1 milyon 473 bin çocuğun girdiğini aktaran Selçuk, "Sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah saat 10.00'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10.00'i 5 geçe Sağlık Bakanlığından bizi arıyorlar. Tek bir çocukla ilgili. Biz hemen tedbirimizi aldık, birinci oturum biter bitmez." dedi.
5
Abone Ol
4 SENARYO MEVCUT
Bakan Ziya Selçuk, pandemi sürecinde eğitim sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik 4 senaryo üzerinde çalıştıklarını anlattı.
Bu senaryolardan birisinde okulların kısıtlamasız şekilde tamamen açık olması halinde neler yapılacağının ele alındığını belirten Selçuk, ikinci senaryoda okulların tamamen kapalı olduğunu, derslerin online olarak verilmeye devam edildiğini söyledi.
Üçüncü senaryoyu, "Seyreltilmiş" olarak tanımlayan Selçuk, bu senaryoda okulun belirli günlerde açık olması, sınıf mevcudunun farklı günlerde sınıfa gelmesi, ders saatinin azaltılması, müfredatın seyreltilmesi, derslerin bir kısmının okulda, bir kısmının evde online olarak izlenebilmesi gibi alternatiflerin yer aldığını kaydetti.
Selçuk, dördüncü senaryonun ise sadece riskli illerde önlemlerin alınıp, kalanında kısıtlamasız sistemin uygulanması konusunun ele alındığını paylaştı.
Bu senaryoların kesinleşmiş konular gibi algılanmamasını isteyen Bakan Selçuk, "Bu kesinleşmiş bir şey değil, bu bir senaryo. Biz her duruma hazırlıklıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine toplanacak, bütün bakanlıklar nasıl bu meseleye dört elle sahip çıkıyorsa Milli Eğitim de çıkıyor. Cumhurbaşkanımız bütün verileri gördükten sonra Kabine'de yaptığı tartışmalarla istişarelerle ortaya bir karar çıkıyor. Bu kararı biz toplumla 'Şunu yapacağız.' diye paylaşacağız, zamanı gelince." dedi.