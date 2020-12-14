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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 13:10 | 

Liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimin tarihi merak ediliyor!

'Liseler ne zaman açılıyor?' sorusu eğitim hayatına devam eden öğrencilerin yanı sıra aileleri tarafından da merak edilen konular arasında yer alıyor. Online eğitim şeklinde başlayan 2020-2021 eğitim yılı, bir süre sonra belli kapsamlarda yüz yüze devam etmişti. Yakın zaman önce alınan kararla yeniden online eğitime geçen lise öğrencileri, yeniden okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, liseler ne zaman açılacak?

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Yeni yıla kısa bir süre kala, ne zaman yüz yüze eğitim şekline geçeceğini merak eden öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 4 Ocak Pazartesi günü başlayacağını bildirmişti. Şimdi ise son ayrıntılar araştırılıyor. İşte, konuya dair gelişmeler...

24 OCAK BEKLENTİSİ
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4 OCAK BEKLENTİSİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında aşamalı şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler yeniden online eğitim sürecine dahil oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 4 Ocak Pazartesi günü başlayacağını bildirmişti. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

3BAKAN SELÇUKTAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
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BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, değerlendirmelerde bulundu.

Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.

4OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

Aynı zamanda oluşturulan yazılımla ana sınıfından lise sona kadar her bir öğrenciyi, öğretmenleri günlük olarak takip edebildiklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu."

Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.

Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.

"Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkları dikkate aldıklarını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı.

Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.

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