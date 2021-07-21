Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim yılında liselerin açılış tarihi belli oldu! İşte MEB takvimi
Liselerin açılacağı tarih, 2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala gündeme geldi. 16 Temmuz'da sona eren tercihlerin sonuçları takvime göre 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Ardından lise LGS nakilleri iki dönem halinde alınacak ve ülke genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleşecek. Binlerce öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi devam ederken gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte, 2021-2022 yeni eğitim öğretim takvimine göre liselerin açılacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Liseler ne zaman açılacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Lise kademelerine başlayacak olan öğrenciler ile ilkokul ve ortaokullarda yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşti. Pandemi sonrası yeni yol haritasını belirleyen MEB okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağını duyurdu. Lise ve diğer kademelerde okulların önümüzdeki dönem yüz yüze açılması planlanıyor.
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
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LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
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Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.