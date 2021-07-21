Gündem Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 19:37 | 21 Temmuz 2021 - 19:37

Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim yılında liselerin açılış tarihi belli oldu! İşte MEB takvimi

Liselerin açılacağı tarih, 2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala gündeme geldi. 16 Temmuz'da sona eren tercihlerin sonuçları takvime göre 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Ardından lise LGS nakilleri iki dönem halinde alınacak ve ülke genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleşecek. Binlerce öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi devam ederken gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. Peki, liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte, 2021-2022 yeni eğitim öğretim takvimine göre liselerin açılacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.