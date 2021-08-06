Liseler ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim takvimi
Liseler ne zaman açılacak sorusu, ağustos ayının gelmesiyle veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Özellikle LGS tercih sonuçlarının açıklanması ve nakil sürecinin başlamasıyla beraber kayıt dönemiyle liselerin açılış tarihi gündemde yer aldı. MEB LGS takvimine göre liseye başlayacak öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? Liseler yüz yüze mi açılacak? işte, 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile liselerin açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 liselerin açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları son gelişmeler ile takip ediliyor. LGS sonuçları ve yerleştirme işlemlerine göre okullara kayıt süreci tamamlanacak olan öğrenciler okulların açılış tarihi ile lise hayatına adım atacaklar. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan duyuruya göre bu yıl birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Bu bilgiler kapsamında liseler de diğer kademelerde olduğu gibi 6 Eylül tarihinde açılacak.
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.