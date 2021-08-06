Liseler ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim takvimi

2021 liselerin açılış tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları son gelişmeler ile takip ediliyor. LGS sonuçları ve yerleştirme işlemlerine göre okullara kayıt süreci tamamlanacak olan öğrenciler okulların açılış tarihi ile lise hayatına adım atacaklar. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan duyuruya göre bu yıl birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Bu bilgiler kapsamında liseler de diğer kademelerde olduğu gibi 6 Eylül tarihinde açılacak.