Liseler ne zaman açılacak? İşte MEB takviminin detayları

Liseler ne zaman açılacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Lise kademelerine başlayacak olan öğrenciler ile ilkokul ve ortaokullarda yeni eğitim öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşti. Pandemi sonrası yeni yol haritasını belirleyen MEB okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağını duyurdu. Lise ve diğer kademelerde okulların önümüzdeki dönem yüz yüze açılması planlanıyor.