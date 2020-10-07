Liseler ne zaman açılacak? İşte 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için tarih bilgisi!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftanın iki günü okulda olacağını belirterek, 'İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak.' dedi. Bu gelişmenin ardından liselerin durumu merak konusu oldu. Hafta başında meslek liselerinde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından şimdi de anadolu, fen, imam hatip ve diğer tür liselerin akıbeti araştırılıyor. Peki, liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe yönelik bilgi verdi. Öte yandan uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim istemeyen velilere esneklik tanınacak. İşte, okulların açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı o tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:
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"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."