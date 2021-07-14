Liseler ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 eğitim yılında liselerin açılışı hakkında son bilgiler

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılacak.



Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.



