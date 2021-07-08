Liseler ne zaman açılacak 2021? MEB eğitim öğretim takvimi yayınlandı! İşte liselerin açılacağı tarih!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.



Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.