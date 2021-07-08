Liseler ne zaman açılacak 2021? MEB eğitim öğretim takvimi yayınlandı! İşte liselerin açılacağı tarih!
Liselerin açılacağı tarih, LGS tercih süreci devam ederken belli oldu. Lise tercihlerine başlayan öğrencilerle beraber diğer kademelerde eğitim gören öğrenciler de okulların açılış tarihine odaklandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçiren lise öğrencileri, MEB takvimine göre eylül ayında ders başı yapacaklar. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 9-13 Ağustos 2021 tarihlerinde olacak. Peki, Liseler ne zaman açılacak? İşte, 2021 liselerin açılış tarihi hakkında ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Liseler ne zaman açılacak, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takviminde belli oldu. Liselere giriş kapsamında yapılan LGS sınavının ardından tercih süreci başlarken, gözler okulların açılış tarihine çevrildi. Yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liseler 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
2
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
3
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
4
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
5
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.